Génération Ushuaia - Erika, chronique d'une marée noire

Tous les samedis, retrouvez Fanny Agostini pour un rendez-vous autour d'un sujet qui lui tient à cœur et qui nous concerne tous : la protection de la planète. Chaque semaine, dans Génération Ushuaïa, Fanny Agostini présente ses "coups de cœur" parmi les documentaires et magazines produits par la chaîne Ushuaïa TV, média pionnier sur la thématique environnementale depuis 15 ans. Ces programmes qui mettent en valeur des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre belle planète seront l'occasion de tous nous sensibiliser à l'urgence environnementale. Cette semaine, Fanny Agostini a choisi de vous faire découvrir le documentaire Erika, chronique d'une marée noire de Hervé Joulon, raconté par Nolwenn Leroy. Le 13 décembre 1999, le pétrolier Erika est pris dans une violente tempête au large des côtes bretonnes. Après de longues heures d'agonie, le navire se casse en deux et fini par sombrer au large de la pointe de Penmarch. S'en suit la plus grave marée noire que la France ait connu, avec 400 kilomètres de côtes souillées et près de 200.000 oiseaux mazoutés.Sur la base d'archives inédites et de témoignages forts, ce film revient en détails sur les temps forts de ce naufrage et de la marée noire qui a suivi. Il tente de comprendre comment et pourquoi tout ceci est arrivé, mais également comment la nature a su reprendre ses droits.