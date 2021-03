Génération Ushuaia - Everest Green

Chaque semaine, dans Génération Ushuaïa, Fanny Agostini présente ses "coups de cœur" parmi les documentaires et magazines produits par la chaîne Ushuaïa TV, média pionnier sur la thématique environnementale depuis 15 ans. Ces programmes qui mettent en valeur des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre belle planète sont l'occasion de tous nous sensibiliser à l'urgence environnementale. Cette semaine, Fanny Agostini vous emmène sur le toit du monde grâce au documentaire Everest Green. Réalisé par Jean-Michel Jorda, il met en lumière l’expédition française éponyme débutée le 5 avril 2017 sur les pentes de l’Everest dans le but de nettoyer les camps d’altitudes, fermés depuis le tremblement de terre.Jusqu’à 4 tonnes de déchets y seront collectés par les sherpas puis acheminés jusqu'à Katmandou à dos de yaks. Tentes, échelles, bouteilles d’oxygène… la montagne est devenue la plus haute déchetterie du monde, victime de son succès auprès des alpinistes.Derrière le récit de l’expédition, c’est une urgence environnementale et sociale que met en avant Everest Green, en soulignant l’incompatibilité des valeurs de la montagne et des décharges à ciel ouvert qui jalonnent l’Himalaya aujourd’hui.