Génération Ushuaia - Face au climat – Chypre

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, direction Chypre avec la navigatrice Anne Quéméré. Si Chypre est bordée par la mer Méditerranée, c’est paradoxalement la raréfaction de l’eau qui inquiète le plus cette île du sud de l’Europe. Lors de ce voyage, Anne rencontrera des habitants dont le quotidien a été bouleversé par les sécheresses à répétition et notamment celle de 2008 qui a marquée l’actualité de l’époque tant par sa longueur que par les températures extrêmes qui ont été recensées. Dans ce pays aride mais d’une beauté à couper le souffle les scientifiques, agriculteurs et ingénieurs développent sans relâche de nouvelles solutions pour sauver leur île.