Génération Ushuaia - Face au Climat – Les Pays-Bas

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, direction les Pays-Bas avec la navigatrice et exploratrice française Anne Quéméré. Les Néerlandais sont un peuple de l’eau et cette dernière fait partie intégrante de leur quotidien. Si depuis toujours ils ont su en faire leur alliée, elle est maintenant en passe de devenir leur pire ennemi. Dans un pays où 60% du territoire est situé sous le niveau de la mer, Anne Quéméré reviendra sur les grandes inondations ayant frappées le pays en 1953 et ira à la rencontre d’habitants soucieux et mobilisés, ainsi que de scientifiques et d’architectes rivalisant d’imagination et d’innovation pour contrer l’inexorable montée des eaux.