Génération Ushuaia - Félins noir sur blanc

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini nous emmène en immersion aux côtés du photographe Laurent Baheux, au cœur de la brousse africaine, sur la trace des 3 félins fascinants. Une quête photographique, "un graal", son graal. Le lion, roi de la savane, puissant, majestueux et vulnérable à la fois. Le guépard gracieux, si rapide mais si vulnérable. Le léopard, prédateur silencieux et fantomatique. Tout autour, une nature fragile et menacée. Laurent est prêt à saisir ce qu'elle a à lui offrir, il n’attend rien en particulier, toujours humble dans son rapport à l’animal. Il capture la beauté de l’instant, le jeu des lumières, l’harmonie des scènes… Laurent partage sa vision, son approche respectueuse et poétique de cette savane et de ses animaux capables selon lui de ressentir. Il recherche l’émotion et nous la transmet à travers ses clichés. Tous révèlent une beauté simple et intense. Il est venu chercher en Afrique un certain apaisement. A ses côtés, à travers ses mots, son regard et ses clichés, nous l’avons également trouvé.