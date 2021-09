Génération Ushuaia - Fermiers du futur

"Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète, est de retour ! Tous les samedis à 10h45, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini vous emmène en Asie à la rencontre des "Fermiers du futur". Singapour. Une île. Une ville. Un pays. Cinq millions d'habitants entassés sur une superficie de seulement 715 kilomètres carrés, la seconde densité de population la plus élevée au monde… Une ville forcée de s'étendre vers le haut. Urbanisée à outrance, la petite cité-état ne cultive actuellement que 7% de sa nourriture. Sans terres arables et sans eau, comment cette ville-pays peut-elle répondre à son désir d'indépendance alimentaire et de production locale de façon durable ? Au milieu du béton et des gratte-ciel, Singapour applique maintenant le modèle vertical à l'agriculture urbaine - l'expérimentation de potagers sur les toits et les fermes verticales. Et lorsque l'on sait qu'en 2050, plus de 80% de la population mondiale vivra dans les villes, Singapour apparaît dès lors comme un véritable laboratoire des agricultures alternatives pour notre planète. Quels sont les acteurs de cette révolution agricole ? Qui sont ces fermiers des villes ? Quels sont leurs défis personnels ? Quelles alternatives mettent-ils en place à l'agriculture traditionnelle ? Ou comment rendre les petits espaces productifs ? Et enfin, quel futur ont-ils imaginé pour nos villes ? Hautes technologies, fermes urbaines et développement durable… Singapour a la main verte.