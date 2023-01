Génération Ushuaia - Fukko, histoires de résilience

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Vendredi 11 mars 2011, la terre tremble dans le nord-est du Japon. Des vagues, comme des montagnes, s’abattent sur les côtes, provoquant l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Dix ans après, la vague de désolation a laissé place à une vague d’espoir, d’expression, de création. Dix ans après, le Japon se relève, à nouveau, fort d’une histoire qui le lie depuis longtemps à la puissance des éléments et celle du nucléaire."Fukko, histoires de résilience", c’est l’histoire de femmes et hommes qui écrivent le récit de l’après-tragédie. Ils sont enseignant, surfeuse, membre d’ONG, artisan… Leur travail et engagement œuvrent à la reconstruction matérielle mais aussi culturelle et sociale de la zone meurtrie. A l’image de William McMichael, professeur à l’université de Fukushima, qui fait venir des étudiants du monde entier pour découvrir la réalité de la région et ses défis environnementaux. A Minamisoma, l’un des meilleurs spots de surf du pays, Azusa Nishi est l’une des rares femmes à revenir dompter les vagues. C’est grâce à ce sport, aujourd’hui discipline olympique, qu’elle souhaite voir renaitre sa ville. Enfin, Emiko Yoshida, créatrice d’une coopérative de coton biologique, a redonné vie aux territoires sinistrés et force aux agriculteurs isolés. Porté par la voix de Sylvie Guillem, danseuse étoile de l’Opéra de Paris, dont la carrière est intimement liée au Japon, leurs parcours portent un message de courage, de la solidarité et de la résilience. Un récit poétique et intime, qui emprunte à son art, puissant et sensible.