Génération Ushuaia - Génération Ushuaia - Héroïnes de nature : Kerstin et les raies manta géantes

Tous les samedis, retrouvez Fanny Agostini pour un rendez-vous autour d'un sujet qui lui tient à cœur et qui nous concerne tous : la protection de la planète. Chaque semaine, dans Génération Ushuaïa, Fanny Agostini présente ses "coups de cœur" parmi les documentaires et magazines produits par la chaîne Ushuaïa TV, média pionnier sur la thématique environnementale depuis quinze ans. Ces programmes qui mettent en valeur des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre belle planète seront l'occasion de tous nous sensibiliser à l'urgence environnementale. Ce samedi, Fanny Agostini nous emmène au Pérou, à la rencontre d'une de ces femmes grâce au documentaire Héroïnes de nature : Kerstin et les raies manta géantes. Au départ des faits, la disparition programmée d'une espèce : la raie manta géante. Et puis, une réaction : le refus de cette fatalité. Où se situe l'Homme dans ce drame et que peut-il faire ? Elle a conscience de l'ampleur du problème, elle se sait responsable autant que ses semblables et elle cherche des réponses... Elle s'appelle Kerstin Forsberg, elle est péruvienne, scientifique et engagée. Partons à sa rencontre.