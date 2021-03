Génération Ushuaia - Green School

Tous les samedis, retrouvez Fanny Agostini pour un rendez-vous autour d'un sujet qui lui tient à cœur et qui nous concerne tous : la protection de la planète. Chaque semaine, dans Génération Ushuaïa, Fanny Agostini présente ses "coups de cœur" parmi les documentaires et magazines produits par la chaîne Ushuaïa TV, média pionnier sur la thématique environnementale depuis 15 ans. Ces programmes qui mettent en valeur des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre belle planète seront l'occasion de tous nous sensibiliser à l'urgence environnementale. Les portraits de ceux qui s'engagent pour la planète, des lieux exceptionnels à sauvegarder, des histoires insolites, fortes, aux 4 coins du monde : c'est ce que nous découvrirons chaque samedi dans Génération Ushuaïa ! Cette semaine, avec le documentaire Green School, Fanny Agostini nous emmène sur l'île de Bali, en Indonésie, à la découverte d'une école pas commes les autres. Dans la jungle balinaise se dresse une cathédrale de bambou entourée de huttes elles-aussi en bambou : c'est la Green School, l'école "la plus écologique du monde". Là, on apprend en faisant, immergé dans la nature, on apprend à réfléchir, à méditer, à questionner le monde. L'enjeu est de taille : faire face aux problèmes de nos sociétés modernes et de notre planète menacée. Et cela passe par prendre soin de soi et des autres. C'est en tout cas l'ambition de cette école hors norme dans laquelle la réalisatrice et sa famille ont passé un an.