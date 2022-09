Génération Ushuaia - Héroïnes de Nature : A la lisière, Lorane et le lynx boréal

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.À la lisière des montagnes et des forêts, le lynx boréal a trouvé refuge dans les massifs du Jura. Aux côtés de Lorane, une scientifique dévouée à la protection de cette espèce, suivez les traces du plus grand félin d’Europe menacé par les voies de transport et le braconnage et découvrez le quotidien de Lorane grâce à qui le destin de jeunes lynx se trouve bouleversé.