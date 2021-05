Génération Ushuaia - Héroïnes de nature : Anna et le requin-renard

Tous les samedis, retrouvez Fanny Agostini pour un nouveau rendez-vous autour d'un sujet qui lui tient à cœur et qui nous concerne tous : la protection de la planète. Chaque semaine, dans "Génération Ushuaïa", Fanny Agostini présente ses coups de cœur parmi les documentaires et magazines produits par la chaîne Ushuaïa TV, média pionnier sur la thématique environnementale depuis 15 ans. Ces programmes qui mettent en valeur des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre belle planète seront l'occasion de tous nous sensibiliser à l'urgence environnementale. Les portraits de ceux qui s'engagent pour la planète, des lieux exceptionnels à sauvegarder, des histoires insolites, fortes, aux 4 coins du monde : c'est ce que nous découvrirons chaque samedi dans "Génération Ushuaïa" !Cette semaine, Fanny Agostini vous propose de découvrir "Héroïnes de nature : Anna et le requin-renard". A Malapascua, aux Philippines, la découverte récente du spot de Monad Shoal où l’on peut observer des requins-renards est en train de bouleverser le rythme de cette petite île. Anna Oposa a fait de cet endroit le premier sanctuaire de requins du pays. Quelle place l’Homme va t’il occuper dans ce nouveau territoire où un requin bienfaiteur profite au développement touristique ?