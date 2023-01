Génération Ushuaia - Idjanga, la forêt aux gorilles

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, direction le Gabon qui s’est lancé, en 2019, dans un projet ambitieux : imposer la certification et la gestion durable des forêts à toutes les concessions forestières actives sur son territoire. Cela fait écho au combat d’un homme, Max Hurdebourcq, depuis plus de dix ans. Observateur passionné, il se bat au coeur des exploitations d’Afrique Centrale pour faire coexister les hommes, les animaux et la nature dans des ilots de biodiversité menacée. Cette année, Max "repart au combat" et mène sa dernière grande mission d’observation des gorilles dans les forêts du Gabon.