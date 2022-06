Génération Ushuaia - Il faut sauver…la Provence

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, direction la Provence pour un voyage à la découverte de cette région du sud-est et de sa diversité. Des Alpes du Sud au littoral, en passant par la Camargue ou le Ventoux, cette région méditerranéenne rassemble 85% de la biodiversité française. Mais aujourd’hui, cette richesse est menacée. En dix ans, presque 30% des amphibiens et plus d’un tiers des oiseaux nicheurs ont disparu ou sont en voie de l’être. Alors comment protéger ce territoire des activités humaines et du réchauffement climatique ? Des solutions existent et nos journalistes partent à la rencontre de ceux qui les ont imaginés. Nous retrouvons Nicolas Plain, explorateur scientifique et parapentiste. Depuis le ciel, ce spécialiste du climat nous fait redécouvrir notre territoire sous un autre angle. "Il faut sauver... La Provence" est une investigation positive inédite qui nous aide à mieux comprendre notre environnement, à connaître ceux qui le protègent et à savoir comment, à notre tour, passer à l’action. Une enquête de solutions locales, concrètes et réplicables.