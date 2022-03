Génération Ushuaia - Il faut sauver…Les volcans d’Auvergne

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini nous emmène en Auvergne où se font face une métropole très urbanisée et à forte densité de population, Clermont-Ferrand, le plus grand parc naturel français et les volcans d'Auvergne. Ce film raconte le long combat des habitants pour se faire apprivoiser par la Nature et vivre en harmonie. Sans cette alliance, c'est tout l'écosystème des volcans qui serait en péril, victime du manque d'eau ou de l'afflux de touristes jusqu'en haut de la Chaîne des Puys. Qui sont les acteurs de cette cohabitation exemplaire ? Comment ont-ils transformé leurs observations en solutions pérennes ? La journaliste scientifique Alice Khelifa et l’explorateur scientifique Nicolas Plain partent à la recherche de ces réponses.