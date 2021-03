Génération Ushuaia - Jane new generation

Tous les samedis, retrouvez Fanny Agostini pour un rendez-vous autour d'un sujet qui lui tient à cœur et qui nous concerne tous : la protection de la planète. Chaque semaine, dans Génération Ushuaïa, Fanny Agostini présente ses "coups de cœur" parmi les documentaires et magazines produits par la chaîne Ushuaïa TV, média pionnier sur la thématique environnementale depuis quinze ans. Ces programmes qui mettent en valeur des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre belle planète seront l'occasion de tous nous sensibiliser à l'urgence environnementale. Les portraits de ceux qui s'engagent pour la planète, des lieux exceptionnels à sauvegarder, des histoires insolites, fortes, aux quatre coins du monde : c'est ce que nous découvrirons chaque samedi dans Génération Ushuaïa ! Cette semaine, Fanny Agostini a choisi de mettre en lumière Jane Goodall, l'une des activistes environnementales les plus influentes de la planète depuis plusieurs décennies. Il y a trente ans, elle a créé Roots and Shoots pour sensibiliser et mobiliser les nouvelles générations à la protection de l'environnement et au respect de l'homme. Merlin, son petit-fils revient à Gombe Stream, en Tanzanie, là où sa grand-mère, soixante ans plus tôt a commencé ses travaux scientifiques. A l'endroit même où elle a constaté et démontré que les chimpanzés étaient dotés d'intelligence. Il y rejoint son mentor Anthony Collins, primatologue de renommée mondiale, le plus ancien élève de Jane et responsable des recherches scientifiques à Gombe Stream. C'est ici que Merlin nous parle de sa grand-mère. A travers son regard et les moments privilégiés que Floriane Brisotto et Pascal Sarragot ont partagés en voyage avec Jane Goodall, pendant plus d'un an, Jane New Generation la montre comme on ne l'a jamais vue. Au terme du voyage initiatique de Merlin en forêt et celui planétaire de sa grand-mère, ce documentaire livre un portrait intime de Jane. Il démontre que la conviction, la détermination, le courage et l'espoir en l'avenir de cette incroyable pionnière se transmettent et se partagent à travers le monde. Une nouvelle génération est en marche…