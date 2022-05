Génération Ushuaia - La jeune fille et les typhons

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.En 2013, le supertyphon Haiyan frappait les côtes des Philippines, rasant villes et villages et entraînant la mort de plus de 6000 personnes. Des catastrophes climatiques de cette ampleur ne se produisent qu'une ou deux fois par siècle. Mais aujourd'hui, de nombreux experts pensent que le réchauffement climatique risque d'en provoquer davantage. Contre cette menace, certains Philippins se mobilisent. C'est le cas de Marinel Ubaldo, une jeune fille de 16 ans bien décidée à sauver son archipel en sensibilisant les jeunes dans les écoles aux risques climatiques. A l'occasion de son voyage aux Philippines avec la délégation française en février 2015, Marion Cotillard a fait sa connaissance. Peu de temps après, la comédienne décidait de prêter sa voix à "La jeune fille et les typhons", un film qui rend hommage à toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour protéger une île dévastée.