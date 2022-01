Génération Ushuaia - La vie cachée en Antarctique

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini nous emmène en Antarctique. A l’occasion des 200 ans de la découverte du continent, les aventuriers Laurence de la Ferrière et Eric Loizeau sont partis pour une expédition d’un mois et demi afin de faire un état des lieux écologique et géopolitique du continent blanc. L’Antarctique, considéré par la communauté internationale comme "un territoire de paix et de science", l’est-il vraiment ?