Génération Ushuaia - Le goût de l’eau

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini nous emmène à la rencontre d'Isabelle Leparcq. Parisienne nouvellement installée à Jutigny, un petit village rural de Seine-et-Marne, Isabelle se rend compte que l'eau issue de son robinet est non seulement impropre à la consommation, polluée par les nitrates et les pesticides, mais qu’elle est aussi plus chère qu’à Paris. Le point de départ d'une vaste enquête sur les rouages de la distribution de l'eau potable en Île-de-France. Et si l’eau de Jutigny était un signal d’alarme sur l’état catastrophique de notre planète et de notre société ?