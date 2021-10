Génération Ushuaia - Le mystère de l’île aux Cochons

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini vous propose une expédition exceptionnelle sur une île perdue des Terres Australes où l'homme n'avait pas mis les pieds depuis quarante ans. L'île aux Cochons, réserve naturelle intégrale, abritait la plus grande colonie aux monde de manchots royaux. Des photos aériennes ont révélé une baisse importante de la population de manchots. En novembre 2019 des scientifiques sont envoyés sur place pour enquêter sur ce phénomène surprenant et incompréhensible car dans les autres îles de l'archipel Crozet et des Kerguelen les colonies de royaux sont en progression.Pendant six jours, ils vont camper sous le vent et la pluie du 50ème parallèle sud pour essayer de résoudre cette énigme, essayer de percer le mystère de l'île aux Cochons. Leur décor est un territoire presque vierge où la marque du passage de l'homme est quasiment absente, un sanctuaire de la vie sauvage, paradis des grands albatros, des éléphants de mer, des pétrels géants et des gorfous.