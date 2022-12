Génération Ushuaia - L’écologie près de chez nous – En Auvergne

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine direction l’est des volcans d’Auvergne, entre Clermont-Ferrand, Vichy et Le Puy-en-Velay, entre le Livradois-Forez et les monts du Cézallier, où la France est un immense territoire forestier, largement sous-exploité. Alors que la transition énergétique impose dans sa dernière version d’utiliser massivement la biomasse, dont le bois, des citoyens toujours plus nombreux se lèvent pour empêcher les forestiers de couper des arbres, réputés « êtres sensibles ». Les grandes machines qui avalent les troncs et abîment les sols n’ont pas donné une bonne image à la filière bois. Aujourd'hui, la forêt doit rendre tous les services. Bois, énergie, eau, biodiversité, carbone, promenade, tourisme... Pour comprendre le développement de ce territoire, son fonctionnement et ses enjeux, Frédéric Denhez, ingénieur écologue de formation et auteur de près de 50 livres sur les questions d’environnement, se rend sur le terrain à la rencontre des professionnels et des institutionnels pour réfléchir et discuter avec eux sur leurs problématiques, tenter de résoudre certaines de leurs difficultés et les soutenir.