Génération Ushuaia - L'écologie près de chez nous, en pays de Guérande

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini nous emmène sur la presqu'île de Guérande, célèbre pour la beauté de son environnement naturel, ses marais salants et ses plages. Elle attire de très nombreux touristes qui ont entraîné une urbanisation intense qui a dégradé l'environnement. Pour continuer à travailler, la population, les usagers, les pêcheurs, ostréiculteurs ou paludiers doivent trouver des solutions pour préserver le milieu naturel. Frédéric Denhez, écologue et écrivain part à la rencontre de ces citoyens qui font de l'écologie au quotidien et tentent de conserver le bon fonctionnement de l'écosystème de la presqu'île de Guérande.