Génération Ushuaia - Mode : une soutenable légèreté de l’être

Tous les samedis, retrouvez Fanny Agostini pour un nouveau rendez-vous autour d'un sujet qui lui tient à cœur et qui nous concerne tous : la protection de la planète. Chaque semaine, dans "Génération Ushuaïa", Fanny Agostini présente ses coups de cœur parmi les documentaires et magazines produits par la chaîne Ushuaïa TV, média pionnier sur la thématique environnementale depuis quinz ans. Ces programmes qui mettent en valeur des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre belle planète seront l'occasion de tous nous sensibiliser à l'urgence environnementale. Les portraits de ceux qui s'engagent pour la planète, des lieux exceptionnels à sauvegarder, des histoires insolites, fortes, aux quatre coins du monde : c'est ce que nous découvrirons chaque samedi dans "Génération Ushuaïa" !Cette semaine, Fanny Agostini vous propose de découvrir le documentaire "Mode : une soutenable légèreté de l'être" de Christine Oberdorff. Des usines d’ICICLE, versant écoresponsable du made in China, à Shanghai, filmées juste avant la révélation au monde de l’épidémie de COVID 19, aux ateliers des jeans made in France de la famille Tuffery en Lozère, Christine Oberdorff dresse un portrait de la mode et du textile fait de belles matières et de beaux engagements pour la préservation de l’homme et de la nature. Entre un made in China stigmatisé et un made in France porté aux nues, la crise sanitaire joue un rôle de révélateur : qu’est-ce que la pandémie nous raconte de nous et de cette deuxième peau qu’est le vêtement, elle qui nous oblige à avancer masqués, comme l’avait imaginé bien avant la crise la créatrice engagée Marine Serre ?