Génération Ushuaia - Parque Patagonia

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, direction l'Amérique du Sud ! Il y a quelques années, la Patagonie chilienne a vécu un bouleversement majeur... Les anciens magnats de l’industrie textile Kristine et Douglas Tompkins ont choisi de délaisser le monde des affaires pour se tourner vers celui de l’environnement. Ils ont acquis plus d’un million d’hectares de terres dégradées avec un seul but en tête : les rendre à la nature. C’est le fruit de leur travail que nous découvrons aujourd’hui.