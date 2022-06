Génération Ushuaia - Prince William : Une planète pour tous

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini propose de suivre le Prince William dans sa mission globale pour défendre l’action pour l’environnement et célébrer le travail des acteurs locaux. Dans ce portrait intimiste, le duc de Cambridge se livre sur son engagement écologique, révèle que les jeunes détiennent la clé d'une relation future plus positive avec l'environnement et que leur détermination à lutter contre le changement climatique a fait de lui un optimiste. Depuis qu’il est devenu père de famille, sa mission de donner une voix à la nature est devenue encore plus forte et personnelle avec le souhait de laisser un monde meilleur aux générations futures.