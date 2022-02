Génération Ushuaia - Proyecto Ibera

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini nous emmène en Amérique du Sud. A la fin des années 90, Kristine et Douglas Tompkins, anciens grands patrons de l’industrie textile, ont décidé de se tourner vers la protection de l’environnement. Dans la province de Corrientes, au nord-est de l’Argentine, ils ont acheté plusieurs propriétés surexploitées afin de procéder à un ré-ensauvagement à grande échelle. Grâce à leurs fondations, ils ont financé de nombreux programmes visant à impliquer les populations locales dans la protection de la nature. Ils ont également initié la ré-introduction de plusieurs espèces disparues comme le jaguar ou le fourmilier géant. Ces actions inédites et totalement désintéressées constituent une première dans l’histoire de l’Argentine. Aujourd’hui Douglas n’est plus, mais Kristine continue de se battre pour faire progresser leur cause. Si bien qu’à la fin de l’année 2018, le gouvernement argentin a enfin signé un décret actant la réunification de leurs réserves avec celles des Tompkins en un nouveau parc national. Grâce aux actions de la fondation, l’économie et les paysages de la province se dirigent vers un nouveau départ en accord avec le respect de l’homme et de la nature.