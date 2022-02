Génération Ushuaia - Recherche au cœur du diamant

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini nous emmène en Martinique. Au bord de la sixième crise massive d'extinction, une espèce vivante disparaît toutes les 20 minutes. Dans les musées aux quatre coins du monde, de nombreux spécimens rares dorment dans des bocaux poussiéreux. Autrefois très commune en Martinique, la couleuvre " Couresse " n'a pas été observée depuis plus de 50 ans, mais certains témoignages prétendent le contraire... Seul écosystème encore libre de prédateur, joyau de la Martinique, le rocher du Diamant abriterait les derniers représentants de l'espèce. Petit vestige volcanique de 175 mètres de haut, il fut d'une importance stratégique lors des guerres franco-anglaises sous l'empire napoléonien. Maintenant lieu interdit à l'homme, couvert de broussailles et de cactus, il est le refuge d'une faune et d'une flore mystérieuses. Deux biologistes partent à la recherche d'indices sur cette espèce méconnue. Suspendus à des cordes et vivant dans une grotte pendant dix jours, ils vont découvrir la richesse de ce milieu et traquer la Couresse afin d'élucider les mystères autour de sa probable extinction…