Génération Ushuaia - Sainte-Hélène, bastion de la biodiversité

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Dans notre imaginaire collectif, l’île de Sainte-Hélène n’est que terre battue par les vents, lieu d’exil aride et austère. Il n’en est rien. Certes, à près de 2 000 kilomètres de la terre la plus proche, cette petite île volcanique est une des plus isolées au monde, mais elle y accueille une biodiversité exceptionnelle. Sa découverte au XVIème siècle la livra en pâture à l’insouciance des hommes qui rompirent définitivement son équilibre fragile. Aujourd'hui, le peuple et le gouvernement de Sainte-Hélène s’unissent pour tenter de sauver leur inestimable patrimoine naturel.