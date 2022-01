Génération Ushuaia - Une terre sans abeilles

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Hubert Reeves a dit « Pensez aux abeilles en buvant votre café ou en mangeant votre chocolat préféré : sans elles, il faudra peut-être y renoncer ! ». En effet, les alertes et alarmes sont nombreuses. On sait aujourd’hui que les abeilles sont menacées partout dans le monde. En France, 56 millions d’abeilles meurent chaque jour. Quelles sont les solutions envisagées ? Les réponses sont diverses. Certaines sont ubuesques, futuristes, d’autres innovantes, d’autres encore sont solidaires et collectives. Partons autour du monde à la rencontre de divers acteurs et à la découverte des solutions envisagées. Derrière les réponses apportées, se dessine le monde de demain.