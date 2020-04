Karen au pays des Dugongs

Il a hanté l’esprit des navigateurs qui ont imaginé une créature mi femme, mi poisson... Herbivore et inoffensif, il est aujourd’hui le mammifère marin le plus menacé de la planète. Il fait partie de l’ordre des siréniens : on l’appelle le dugong. Sur les rives du canal du Mozambique, Karen se bat pour sa survie.