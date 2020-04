Les enquêtes d'Ushuaïa TV - Guyane l'or de la discorde

En décembre 2018, le gouvernement français est sur le point de donner ou non son feu vert au projet de la Montagne d’Or, la construction de la plus grande mine d’extraction d’or industrielle à ciel ouvert jamais creusée en France. Dans l’attente de cette décision hautement symbolique quant à l’engagement environnemental de la France – 6ème pays « amazonien » de la planète – Christine Oberdorff et l’équipe des Enquêtes Ushuaia TV – a embarqué avec elle en Guyane le Youtuber Max Bird, l’un héros de la mobilisation 2.0 pour le climat.