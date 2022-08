Les fermes verticales : l'agriculture de demain ?

Le système alimentaire actuel est organisé de manière très inefficace. Nos aliments parcourent de nombreux kilomètres, utilisent beaucoup trop d'eau, polluent l'environnement et sont souvent gaspillés. Et pourtant, 7 milliards d’êtres humains – résidants pour la plupart en ville – doivent être nourris. Les appartements alimentaires et l'agriculture verticale dans l'agriculture urbaine sont des alternatives importantes à notre système actuel.