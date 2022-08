Prendre l'avion : à quel coût ?

De nos jours, nous prenons de plus en plus l'avion pour voyager. Quelques jours au soleil, un week-end à New-York ou encore une réunion à Londres... L'avion est agréable, rapide et de moins en moins couteux. Pratique, non ? Pourtant, voler est devenu si bon marché en raison d'une guerre des prix féroce et des années de subventions gouvernementales. L'avion est en passe de devenir la plus grande source de pollution. Où est la révolution verte dans le ciel ?