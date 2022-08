Téléphone éthique : le mobile de demain ?

Si les vêtements, l’alimentation et l’énergie sont déjà produits de manière plus équitable et plus durable, pourquoi pas l’électronique ? Le designer Bas Van Abel s’est plongé dans les détails techniques des chaînes de production. Il a décidé de produire lui-même un téléphone équitable en réduisant l’exploitation des gens et de la planète et de renverser la vision actuelle focalisée sur le court terme et le profit.