Va, vis et deviens

Cinéma

DRAME - Une mère chrétienne pousse son fils à se déclarer Juif pour le sauver de la famine et de la mort. L'enfant arrive en Terre Sainte. Il grandit avec la peur que l'on découvre son double secret et mensonge : ni juif, ni orphelin, seulement noir. Il découvrira l'amour, la judaïté et la culture occidentale, mais également le racisme et la guerre dans les territoires occupés.