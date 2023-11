Vampire diaries - S01 E01 - Mystic Falls

"C’est la rentrée, au lycée de Mystic Fall…Quatre mois après le tragique accident qui a tué leurs parents, Elena et Jeremy Gilbert vivent désormais chez leur très jeune tante, Jenna, qui fait de son mieux pour assumer ce nouveau rôle de tutrice légale. Le frère et la sœur essaient tant bien que mal de s’adapter à cette nouvelle situation mais reprennent néanmoins le chemin du lycée pour une nouvelle année. Elena, en masquant son chagrin et en confiant ses douleurs et ses interrogations à son journal, tandis que son petit frère se réfugie dans la drogue. Alors que Bonnie, la meilleure amie d’Elena, lui fait part de ses talents de médium, l’arrivée d’un nouvel élève, Stefan Savatore, attire vite leur attention.Au cours d’une soirée mouvementée durant laquelle une lycéenne, Vicky, se fait attaquée par un animal sauvage, Elena et Stefan font plus ample connaissance et se rendent compte qu’ils ont de nombreux points communs. Elena est vite fascinée par ce nouvel arrivant qui semble cacher un lourd secret…"