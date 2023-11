Vampire diaries - S01 E10 - Le point de non retour

"Jeremy découvre le journal de son ancêtre, Jonathan Gilbert, où il est question de démons et de massacres. Il renoue avec une de ses anciennes passions : le dessin. Logan refait surface. Un vampire l’a transformé. Damon cherche à connaître son identité mais Logan lui fait passer un mauvais quart d’heure à coups de balles en bois. Logan veut savoir comment faire pour supporter la lumière du jour. Il cherche aussi à se venger du shérif qui l’a enterré comme un chien. Il kidnappe alors Caroline dans l’intention de la transformer. Damon l’en empêche et alors qu’il s’apprête à le tuer, Logan lui avoue qu’il y a un autre moyen d’entrer dans le tombeau. Damon l’épargne. Mais plus tard dans la soirée, Alaric se présente à lui comme un ami de Jenna et le tue.Stefan repousse encore une fois Elena après ce qui est arrivé à Caroline. Elle lui avoue qu’elle l’aime. Ils couchent ensemble. Alors que Stefan va lui chercher à boire, elle tombe sur la photo de Katherine et se rend compte qu’elle est son sosie. Elle s’enfuit. Sur la route, elle renverse un homme qui a surgi de nulle part. Alors qu’elle est coincée dans la voiture accidentée, elle voit l’homme se relever."