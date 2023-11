Vampire diaries - S01 E11 - Temps mort

"Damon et Elena sont sur la route. Elena se réveille et découvre que Damon l’emmène en Géorgie. Temps mort. Ils mettent leur quotidien de côté le temps d’une journée. Ils arrivent dans un bar, tenu par Bree, une sorcière avec qui Damon est sorti vingt ans auparavant. Il veut qu’elle l’aide à ouvrir le tombeau. Mais elle le trahit. Lee utilise Elena comme appât pour le piéger. Il veut se venger de la mort de Lexi qu’il aimait et qui l’avait transformé. Elena le dissuade de le tuer. Damon et elle se sont rapprochés au cours de cette journée. Damon retourne voir Bree. Elle tente de sauver sa peau en lui révélant que le grimoire d’Emily contient la clé pour rompre le charme. Il lui arrache le cœur. De retour à Mystic Falls, Elena se rend chez Stefan qui lui explique l’avoir rencontrée la première fois le jour de l’accident qu’elle a eu avec ses parents. C’est lui qui lui a sauvé la vie. Il ne sait pas pourquoi elle ressemble à Katherine mais il a découvert qu’elle avait été adoptée.Bonnie tombe dans un trou devant l’ancienne église et découvre l’ouverture du tombeau. Stefan la sort de là. Bonnie retrouve confiance en lui et vainc la peur qui gelait ses pouvoirs.Saltzman croise Damon au bar. Flashback : Damon a mordu sa femme. "