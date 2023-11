Vampire diaries - S01 E12 - Une petite ville pas si tranquille

"Alors qu’Elena se remet de son accident de voiture, elle ne se souvient qu’à peine de l’homme qui en est la cause : une capuche lui dissimulant le visage et une paire de boots noires marchant vers elle alors qu’elle tentait de s’extraire de la carcasse de son véhicule. Craignant la présence d’un nouveau vampire en ville, Stefan lui donne de la veine de Venus, de quoi se protéger elle–même ainsi que sa famille et se amis. Mais le soir même, sans faire attention, Jeremy invite un livreur de pizza à entrer chez eux pour y déposer la commande, un livreur aux boots noires...Alors qu’une soirée dansante célébrant les années 50 est organisée au lycée, Matt rencontre Ben, un ancien footballeur du lycée et postule pour un emploi de commis de cuisine au Mystic Grill pendant que Jeremy, trop heureux de la note qu’il a obtenu à son exposé, prête le journal de son ancêtre, Jonathan Gilbert, à son professeur d’histoire … Se servant de la soirée dansante pour attirer le vampire aux boots noires, Stefan et Damon le piègent, obtiennent de précieux renseignements concernant le grimoire d’Emily qui leur permettra d’ouvrir la crypte où Katherine est enfermée, puis le tuent, pour protéger Elena…."