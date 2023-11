Vampire diaries - S01 E13 - La première trahison

Mystic Falls, en 1864. Une calèche traverse la forêt, une femme hurle au secours pour sauver son mari. Le cocher l’approche pour l’aider. Mais il s’agit de Katherine, un vampire assoiffé de sang qui se repaît de ses victimes. A ses côtés, il s’agit non pas de son mari mais de son amant : Damon Salvatore qui, à son tour, va la supplier de le transformer en vampire, par amour pour elle … Katherine est une femme libre, pour son époque. Ainsi que Pearl, l’aide de l’apothicaire, et Emily, qui vit avec elle. La jeune femme a été recueillie quelques temps avant par la famille Salvatore, après les incendies qui ont détruit la ville d’Atlanta. Et, alors que Guiseppe attend de ses fils qu’ils le soutiennent dans sa lutte contre les démons, il les soupçonne d’avoir quelques réserves. Une lutte qu’il mène avec diverses autorités de la ville dont ses amis Jonathan Gilbert et Benjamin Barnett Lockwood. Ils ont en effet le projet de débarrasser Mystic Falls de ses créatures démoniaques et meurtrières et ont donc mis au point, pour ce faire, une boussole capable de localiser les vampires, ainsi qu’un nouvel élixir, concocté à base d’une herbe appelée veine de Venus, qui leur permettra de les affaiblir et de pouvoir ensuite facilement les enfermer dans une église proche de la ville, pour les y brûler…