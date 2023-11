Vampire diaries - S01 E14 - Pour Katherine

Elena et Bonnie, enlevées par Anna, sont maintenant sous la surveillance de Ben. Pendant ce temps, Stefan demande à Damon de l’aider à retrouver Elena mais celui-ci refuse catégoriquement d’intervenir, se sentant trahi par son frère et son amie. Stefan fini par retrouver les jeunes filles, les délivre de Ben. Anna, de son côté, propose à Damon d’unir leur force pour libérer Katherine et Pearl de la crypte où elles sont séquestrées. Entre temps, Jeremy a invité Anna à une fête qui se déroulera dans les bois, Caroline et Matt s’y rendent également et semblent de plus en plus proches. Elena arrive à convaincre Bonnie et Grand-Mère d’aider Damon à ouvrir le tombeau, meilleur moyen de lui faire quitter la ville une bonne fois pour toute!! Elle convainc également Damon de lui faire confiance. Alors que les sorcières parviennent à ouvrir la porte de la crypte, Damon profite d’une courte absence de Stefan pour s’y infiltrer avec Elena, à la recherche de Katherine. Au même moment, et avec l’aide de Ben, Anna capture Jeremy et menace de le tuer pour pouvoir à son tour entrer dans le tombeau et retrouver Pearl, sa mère. Mais Stefan tue Ben avec le lance-flamme qu’il avait apporté pour tuer les autres vampires. Anna agresse Elena dans la tombe et se sert d’elle pour nourrir sa mère. Bonnie et Grand-Mère sont obligées d’utiliser un autre sort pour rompre les scellés qui retiennent les vampires à l’intérieur. Grand-Mère tient à respecter le pacte d’Emily et à laisser les vampires prisonniers mais puisque Stefan est parti secourir Elena, Bonnie presse son aïeule de jeter ce fameux sort qui brisera les scellés pour, d’abord, sauver son amie Elena ! Anna et sa mère s’échappent alors du tombeau. Damon, fou de rage de ne pas y trouver sa belle Katherine, jette parterre le sang qu’il avait apporté pour l’aider à reprendre vie… Tous finissent par ressortir de la crypte avant que celui ci ne se referme mais Bonnie et Grand-Mère en sortent épuisées par les efforts qu’elles ont fournis. Pendant que Damon apprend de Pearl que Katherine n’a jamais été faite prisonnière des chasseurs de vampires et qu’elle n’a jamais cherché à le revoir, Grand-Mère décède sous les yeux de sa petite-fille impuissante…