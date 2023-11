Vampire diaries - S01 E15 - Toutes les vérités

Jenna a fait des recherches. La mère biologique d’Elena s’appelait Isobel Flemming. Isobel, comme la femme de Saltzman mais celui-ci ne savait pas qu’elle avait eu un enfant avant leur rencontre. Elena a l’adresse de Trudie, l’amie de lycée d’Isobel. Elle lui rend visite. Elle sait pour les vampires, elle lui sert une infusion de Veine de Vénus. Elle prévient un homme de la présence d’Elena chez elle. Cet homme tue Trudie après le départ d’Elena. Le Conseil des Fondateurs organise une tombola de célibataires pour collecter des fonds. Saltzman et Damon comptent parmi les lots à gagner. Damon se rend compte que la femme qu’il a mordue il y a quelques années à Duke était l’épouse de Saltzman. Il le provoque à mots couverts devant tout le monde. Elena comprend que c’est Damon qui a tué sa mère biologique. Elle sort folle de rage du Mystic Grill et tombe sur l’homme qui a tué Trudie. Il a un message pour elle : elle ne veut pas la rencontrer. Elle, c’est Isobel que Damon a transformée parce qu’elle l’a supplié. Saltzman se rend chez Damon armé d’un pieu. Damon lui dit la vérité, qu’il a transformé Isobel. Saltzman se jette sur lui. Damon le désarme et lui plante le pieu dans un poumon. Il meurt. Quand Stefan arrive, il revient à la vie. Saltzman pense que c’est la chevalière qu’Isobel lui a offert (et non pas son père), qui l’a protégé. Harper, un vampire du tombeau, rejoint Anna et Pearl dans une maison à l’écart de la ville.