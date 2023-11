Vampire diaries - S01 E16 - Conflits de voisinage

Pearl rend visite à Damon et l’informe qu’elle va tout faire pour récupérer sa vie d’avant à Mystic Falls. Pour ça, elle a besoin que Damon lui donne toutes les informations auxquelles il a accès maintenant qu’il a infiltré le Conseil, ainsi que le nom des membres des familles des fondateurs et celui de tous ceux à qui il a fourni de la Veine de Vénus. Elle lui perce les yeux pour lui montrer qu’il n’est pas de taille à se mettre en travers de son chemin. Caroline organise une sortie à quatre avec Matt, Elena et Stefan. C’est pour elle une façon de tester l’attachement de Matt pour elle. Matt et Elena passent la soirée à se remémorer les bons moments passés ensemble. Caroline se sent à l’écart et pense que Matt est toujours amoureux d’Elena. Il la rassure. Au Mystic Grill, Frederick, un vampire du tombeau, interpelle Elena en l’appelant Katherine. Elle comprend que de nouveaux vampires sont en ville. Une fois Matt, Elena et Caroline partis, Frederick et Béthanie attaquent Stefan et Damon chez eux. Stefan tue Béthanie. Frederick s’enfuit. Pearl lui plante une cuillère en bois dans le ventre pour lui avoir désobéi et être allé en ville. Jeremy se doute de plus en plus que les vampires existent. Anna, qu’il croyait partie avec sa mère, sonne à sa porte. Alors qu’ils sont dans la cuisine, il s’entaille délibérément la main et teste Anna. A la vue du sang, elle se métamorphose. Anna est un vampire. Jeremy pense qu’il y a des chances que Vicky en soit un aussi. Il demande à Anna de le transformer.