Vampire diaries - S01 E17 - L'alliance temporaire

Jeremy tente de convaincre Anna de le transformer. Elle refuse, jusqu’à ce que sa mère lui interdise de le revoir. Frederick n’a pas laissé tomber ses envies de vengeance, malgré les beaux discours de Pearl. Alors que Stefan chasse en forêt, Frederick et sa bande le capturent. Ils le torturent dans la cave de la maison de Mademoiselle Gibbons, où ils ont tous élu domicile. Ils ont hypnotisé la propriétaire et lui ont interdit de laisser entrer Damon. Pour libérer Stefan, Damon et Elena n’ont d’autre choix que de demander l’aide de Saltzman. Celui-ci refuse de s’allier à Damon, même pour sauver Stefan. Il finit par se raviser, se rend chez Mademoiselle Gibbons et fait entrer Damon. Il lui sauvera même la vie. Une complicité s’installe doucement. Damon et Elena libèrent Stefan. Elena le conduit à la voiture mais Frederick les rattrape. Il blesse grièvement Stefan. Elena le neutralise temporairement. Elle pousse Stefan qui est très mal en point à boire son sang. Quand Frederick se relève, Stefan le prend par surprise et s’acharne sur lui sauvagement. Elena est sous le choc. Stefan reprend goût au sang humain et vit ça comme une addiction. Pearl, qui n’était pas au courant des agissements de Frederick, est elle aussi sous le choc quand elle rentre chez elle. Damon ne veut plus rien avoir affaire avec elle tant qu’elle ne contrôle pas ses amis du tombeau. Elle doit choisir son camp. Le cadavre de Vicki est retrouvé. Jeremy est bouleversé. Anna comprend que c’est pour elle qu’il voulait être transformé. Elle disparait, meurtrie.