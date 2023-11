Vampire diaries - S01 E18 - Sous contrôle

Alors que Stefan, sous la pression permanente de son frère, lutte pour maîtriser sa terrible soif de sang humain, Elena et Jeremy reçoivent la visite impromptue de leur oncle John Gilbert. Bien que Vicky soit officiellement déclarée morte d’une surdose de stupéfiant, Jeremy ne comprend toujours pas pourquoi on a retrouvé son cadavre enterré dans la forêt et met en doute la version du Shérif. Pendant ce temps, Damon est convié à une réunion du Conseil où il y fait la connaissance de John Gilbert, qui semble très bien connaître la ville et son passé mouvementé. Alertée par un exposé de Jeremy sur les vampires et poussée par le professeur Alaric, Elena se décide à sonder son frère, qu’elle soupçonne d’en savoir largement plus sur le sujet qu’il ne le prétend. Bien qu’il affirme pouvoir se maîtriser, le comportement de Stefan est tel qu’Elena ne le reconnaît plus et s’interroge sur sa capacité à retrouver une attitude normale. Mais tout le monde se retrouve à la soirée célébrant La Journée des Fondateurs : Stefan luttant contre sa soif de sang en ingurgitant quantité d’alcool, Damon tâchant d’en savoir plus sur le Conseil, Matt et sa mère, perturbés d’avoir été conviés par le Maire de la ville et, bien sûr, le nouveau venu, l’arrogant John Gilbert…. Lequel John Gilbert apprend à Damon qu’il sait tout de lui et de sa vraie nature, qu’il sait tout des vampires libérés de la crypte! Ne supportant pas son arrogance, Damon lui brise aussitôt la nuque et se débarrasse de lui en le jetant du haut du balcon. Jeremy, quant à lui, en profite pour questionner le Shérif au sujet de Vicki mais n’obtient pas de réponse. Se tournant ensuite vers Elena, il semble deviner qu’elle lui cache quelque chose. Tyler, légèrement éméché, séduit Kelly, la mère de Matt, et finit par l’embrasser. Matt les surprend et fou de rage s’en prend violemment à son ami. Dans la bagarre Kelly est légèrement blessée et l’écorchure se met à saigner. Stefan, confronté au sang humain, parvient tout juste à se contrôler, est obligé de fuir la soirée et s’en prend à un des invités… Alors qu’Elena est toujours à la soirée, Jeremy en profite pour s’introduire dans sa chambre et lire son journal. Dans lequel il découvrira toute la vérité sur la mort de Vicky… Contre toute attente, Damon voit réapparaître John Gilbert mais s’aperçoit aussitôt que ce dernier possède la même chevalière qu’Alaric ! Il en profite pour avouer au professeur qu’il connaissait bien sa femme Isobel… Stefan retrouve Elena dans sa chambre et lui avoue qu’en fait, il a du mal à résister à la soif de sang et qu’il a bien failli tuer un homme pour se nourrir mais celle-ci lui montre à quel point il peut se fier à elle… Mais de retour chez lui, il craque et prend un verre de sang humain…