Vampire diaries - S01 E19 - L'élection

Semblant plus en forme et enthousiaste que jamais, Stefan est enfin de retour au lycée ! Mais bien qu’ayant assuré à Elena qu’il avait repris la maîtrise de ses pulsions, il dissimule de nombreuses poches de sang humain dans le coffre de sa voiture de sport !!! Pendant ce temps, le Conseil ayant appris que la banque du sang de l’hôpital a été pillée, le Shérif demande à Damon de faire équipe avec l’arrogant John Gilbert afin de découvrir qui sont ces vampires qui hante la ville… Bonnie fait également son retour au lycée mais semble bizarrement, et sans aucune raison, garder ses distances avec son amie Elena et surtout avec Stefan. Damon questionne Anna au sujet du vol commis à l’hôpital mais celle-ci lui assure que tous les vampires libérés de la crypte ont bien quitté la ville. Mis à part elle-même, sa mère Pearl et Harper. Damon en déduit qu’il ne reste qu’un voleur possible : son frère Stefan, qu’il surprend dans la cave, entrain de se servir dans un congélateur débordant de poches de sang humain. Pendant ce temps, Elena et Caroline ont été présélectionnées par le jury du concours des Fondateurs pour le titre de Miss Mystic Falls. Alors qu’Elena est loin d’être motivée et n’accepte de se présenter que par obligation vis-à-vis de sa défunte mère, Caroline, de son côté, rêve d’être couronnée. John Gilbert rend visite à Damon et lui explique que sa venue en ville n’a qu’un but : récupérer un instrument inventé par son ancêtre Jonathan Gilbert, qui lui avait été dérobé par Pearl avant qu’elle ne soit arrêtée et enfermée dans la crypte. Après les répétitions pour la cérémonie des Miss, Bonnie, sous la pression d’Elena, lui avoue qu’elle ne pardonnera jamais à Stefan et Damon d’avoir causé la mort de sa grand-mère... Le concours est sur le point de commencer quand Damon apprend à Elena que Stefan à succomber à la tentation et se nourrit bien de sang humain. Ce dernier les surprend et honteux et furieux, s’enfuit avec Amber, l’une des postulantes au titre de Miss Mystic Falls … Jeremy retrouve Anna à la cérémonie et lui apprend que maintenant qu’il a lu le journal de sa sœur, il est au courant de tout … C’est finalement Caroline qui est élue Miss Mystic Falls ! Et profitant de la fin de la cérémonie pour essayer de retrouver Stefan, Eléna, en compagnie de Damon et de Bonnie, le retrouve dans la forêt, les crocs plantés dans le cou d’Amber… Pendant ce temps, John Gilbert questionne Jenna au sujet d’Anna et, à sa grande stupeur, apprend qu’elle est la fille d’une certaine Pearl … De son côté, Pearl souhaitant apaiser les choses avec Damon dans le but de pouvoir s’installer définitivement à Mystic Falls, lui remet le mystérieux instrument inventé par Jonathan Gilbert, en gage de confiance. Peu après l’incident de la forêt, Elena vient retrouver Stefan chez lui, se montre pleine de sollicitude et de compréhension mais lui plante une seringue de veine de Venus dans le dos et, avec l’aide de Damon, l’enferme dans le cachot du manoir…