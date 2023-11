Vampire diaries - S01 E20 - Frères de sang

Stefan est enfermé à la cave et refuse de se nourrir. Il veut mourir, comme il aurait dû le faire 145 ans plus tôt. Il se remémore comme ils ont été tués, Damon et lui, alors qu’ils voulaient sauver Katherine. Emily les a recueillis en attendant qu’ils choisissent ou non de se nourrir et donc de devenir des vampires. Stefan se rend chez son père pour lui dire adieu. Il apprend que c’est lui qui a appuyé sur la détente. Giuseppe se jette sur lui, armé d’un morceau de bois. Stefan le repousse et le blesse involontairement. L’appel du sang est le plus fort. Stefan se transforme grâce au sang de son père agonisant. Il convainc Damon de se transformer lui aussi, lequel lui promet que l’éternité qu’ils passeront ensemble sera pour lui un enfer. 145 ans plus tard, Stefan retourne sur les lieux sans sa bague. Elena réussit à le convaincre de continuer à lutter. John tue Pearl qui s’apprêtait à quitter la ville avec Anna. Isobel est de retour. Elle retrouve Alaric au Mystic Grill.