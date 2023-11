Vampire diaries - S01 E21 - Isobel

Isobel est de retour en ville, à la grande surprise de son ex mari, Alaric… Mais quand elle lui demande d’arranger une rencontre avec sa fille Elena, celui-ci, furieux et vexé du peu d’attention qu’elle lui porte après tant d’années d’absence, refuse de l’aider. Et le vampire impitoyable qu’elle est devenue le menace aussitôt de tuer tous les habitants de Mystic Falls, à commencer par ses élèves du cours d’histoire ! On ne saurait lui désobéir… Pendant ce temps, Jeremy s’inquiète de ne plus avoir de nouvelles de son amie Anna et l’on apprend que John Gilbert fait, en vérité, équipe avec Isobel. Mais puisqu’il s’est révélé incapable de faire ce qu’elle lui avait ordonné et donc, de mettre la main sur l’invention de son ancêtre, Isobel se passe de ses services et va directement menacer sa propre fille pour la sommer de récupérer l’instrument en question ! Alors que Damon localise facilement la maison où Isobel s’est installée, celle-ci mi-séductrice, mi-combative, finit par lui avouer que c’est à la demande de Katherine qu’elle souhaite récupérer l’invention. Mais Damon, méprisant, refuse d’entrer dans son jeu … De son côté, Bonnie retrouve Elena et, souhaitant se réconcilier avec elle, lui apprend qu’après avoir relu attentivement le grimoire d’Emily, elle a découvert que Jonathan Gilbert n’était pas l’auteur de la boussole, de la chevalière ou autres inventions mais que c’est son ancêtre la sorcière qui avait jeté un sort sur ces instruments ! Et de lui montrer, pour preuve, les différents schémas du grimoire, dont celui d’une arme anti-vampire, l’arme qui ressemble à une boussole et qu’Isobel et Katherine recherchent… Alors que les élèves du lycée de Mystic Falls préparent un défilé de chars en l’honneur des Fondateurs de la ville, Isobel vient faire une démonstration de sa puissance devant Elena et provoque un accident blessant Matt. Cette dernière, persuadée que Damon refusera de lui céder ce mystérieux instrument, se refuse d’aider sa mère. Qui fait aussitôt kidnapper Jérémy par son amant, le cow-boy… Furieux, John Gilbert ordonne à Isobel de relâcher son neveu mais celle-ci le piège, lui prend sa chevalière qui le rend immortel et le fait rosser de coups… Pendant ce temps et comprenant qu’ils n’ont pas d’autre choix, Elena, Stefan et Bonnie tentent de convaincre Damon de leur confier l’arme anti-vampire afin que l’apprentie sorcière la rende inutilisable. Damon finit par se laisser convaincre... Elena rencontre alors Isobel et lui remet l’instrument désensorcelé. Sa mère Isobel en profite pour la mettre en garde sur l’amour que semble lui porter Damon… puis, en geste d’adieu, fait libérer Jeremy et John. Elle va retrouver ensuite Alaric au lycée pour lui annoncer son départ et, bien que jouant les indifférentes jusqu’au bout, elle consent, après l’avoir mis sous hypnose, lui avouer qu’elle l’a aimé et que sa transformation en vampire fut une erreur. Magnanime, elle lui efface sa mémoire pour qu’il se sente enfin libéré d’elle… Plus tard, dans la soirée, Jeremy a la surprise de voir Anna surgir dans sa chambre mais celle-ci, en pleurs, lui annonce qu’on a tué sa mère et qu’elle n’a plus nulle part où aller… Se méfiant de l’affinité de Damon pour Elena, Stefan tente de mettre les choses au clair avec son frère mais d’une pirouette, ce dernier en profite pour lui faire comprendre que John Gilbert est sans doute le père d’Elena et qu’il va donc falloir qu’il le lui annonce…