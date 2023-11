Vampire diaries - S01 E22 - Le jour des fondateurs

C’est la journée des Fondateurs. Au programme des festivités, le défilé auquel participe toute la bande et un feu d’artifice dans la soirée. Damon et Stefan sont en conflit. Stefan a peur que Damon lui pique Elena. Jeremy en veut à Elena de lui avoir effacé la mémoire et menti, et refuse toute discussion. Matt est toujours en colère contre Tyler. Caroline essaie de le convaincre de lui pardonner. Sur ce fond de conflits, les vampires du tombeau prévoient de s’en prendre aux descendants des Fondateurs pendant le feu d’artifice. John, qui a eu vent de leurs projets, a l’intention de contre-attaquer en utilisant l’invention de Jonathan. Des ultrasons seront émis qui paralyseront les vampires. Les agents du shérif pourront alors leur injecter de la veine de vénus et les regrouper au sous-sol de l’ancien cabinet du père d’Elena. Anna, de son côté, prévient Damon de l’attaque, lequel met en garde Stefan et Elena. John met en route l’invention. Damon est capturé par John. Anna se retrouve elle aussi au sous-sol. John lui plante un pieu dans le cœur. Le maire a souffert des ultrasons mais n’est pas un vampire. Un vampire du tombeau lui rompt le cou. Stefan fonce sauver son frère. Le bâtiment est en flammes. Bonnie fait reculer le feu pour aider Stefan. Ils en ressortent tous les deux vivants. Tyler a lui aussi souffert des ultrasons. Il était au volant. Caroline, qui était à la place du mort, doit être opérée. Elle semble être entre la vie et la mort. Damon annonce à Jeremy qu’Anna est morte. Jeremy boit le sang qu’Anna lui avait donné et avale une boîte de médicaments. Damon croise Elena sur le perron de sa maison. Il la remercie. C’est grâce à elle si Bonnie a aidé Stefan à le sauver. Il l’embrasse sur la joue, puis sur les lèvres. Jenna les surprend et la fait rentrer. Elena retrouve John à la cuisine. Il fait son mea culpa. Elena répond en lui tranchant les doigts de la main à laquelle il porte la bague qui le protège. John comprend sa méprise : c’est Katherine. Elle le poignarde. Elena s’est rendu compte que quelqu’un lui avait volé ses affaires. Elle rentre chez elle, entend du bruit et se dirige vers la cuisine.