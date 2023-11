Vampire diaries - S01 E05 - Qui es-tu ?

Ça fait trois jours que Stefan n’a pas appelé Elena. Il est trop occupé à surveiller Damon qu’il a enfermé à la cave après lui avoir injecté de la Veine de Vénus pour l’affaiblir. Au bout de trois jours tout de même, il décide de reprendre sa vie là où il l’avait laissée. Elena en a marre qu’il élude ses questions. Il se dévoile à elle lors d’un dîner improvisé chez elle. Mais un vieil homme a semé le doute dans l’esprit d’Elena. Il dit avoir connu un Stefan Salvatore en 1953 qui ressemble trait pour trait à Stefan. Elle visionne un vieux reportage de l’époque et voit Stefan en 1953, tel qu’elle le connait. Elle ne croit pas à l’irrationnel mais les preuves s’accumulent alors elle se rend chez lui et lui demande qui il est. Damon réussit à contrôler l’esprit de Caroline et l’appelle à l’aide. Elle est sur le point de le libérer quand Zach intervient. Damon le tue. Caroline a le temps de lui échapper. Damon est coincé chez lui jusqu’au coucher du soleil, Stefan lui a pris sa bague. Vicky et Jeremy sont ensemble. Tout va bien entre eux mais Jeremy aimerait qu’ils se droguent moins. Vicky l’emmène faire la fête dans le vieux cimetière de la ville. Jeremy lui en veut d’avoir volé des médicaments appartenant à Elena. Ils se disputent. Il s’en va, elle reste avec ses potes toxicos. La nuit venue, Damon se rend dans le cimetière, mord Vicky et vide ses potes de leur sang. Caroline refuse la réalité et refoule tout ce que Damon lui a fait subir. Les pouvoirs de Bonnie se manifestent de nouveau. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive et n’accepte toujours pas sa nature de sorcière.