Vampire diaries - S01 E06 - Origines

Coincé chez lui, Damon convainc Stefan de lui rendre sa bague mais ce dernier l’a cachée et doit aller la récupérer. Contraint et forcé, Stefan avoue à Elena qu’il est un vampire. Il répond à toutes ses questions et lui demande de lui accorder la journée. Une fois qu’elle connaîtra toute l’histoire, elle pourra choisir de révéler son secret ou non. Il l’emmène sur les ruines de la maison dans laquelle vivait sa famille en 1864 et lui raconte sa rencontre avec Katherine, le trio qu’ils formaient avec Damon. Il lui apprend aussi que Katherine était un vampire, qu’elle les a mordus et manipulés. Damon donne son sang à Vicky ce qui la remet sur pied. Il s’amuse avec elle puis la tue. A présent, soit elle boit du sang humain et achève sa transformation en vampire, soit elle meurt pour de bon. Vicky ne sait pas quoi choisir. Stefan lui propose son aide. Grâce à la montre des Gilbert, qui n’était autre qu’une boussole pour localiser les vampires, Logan trouve Stefan et Vicky et tire sur Stefan avec des balles en bois. Alors qu’il s’apprête à lui planter un pieu dans le cœur, Damon le mord et sauve Stefan. Pendant que Stefan lui rend sa bague, Vicky se nourrit de Logan. Honteuse, elle s’enfuit. Elena promet à Stefan de garder son secret mais lui annonce qu’elle ne peut pas rester avec lui.